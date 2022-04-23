На Великодню ніч по всій Україні не можна виходити з дому – комендантська година

На Великодню ніч по всій Україні впроваджується комендантська година. У східних і південних областях – із 19:00, на решти території – з 23:00.

Про це нагадав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко, закликавши українців на великодні свята задля безпеки залишаться вдома.

Виходити з дому буде заборонено:

із 19:00 23 квітня до 5:00 24 квітня – у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Миколаївській і Херсонській області;

із 23:00 23 квітня до 5-ї ранку 24 квітня – у решті регіонів України.

На Великдень із 5-ї ранку українці зможуть прийти до храмів.

Пряму трансляцію нічного богослужіння з Михайлівського Золотоверхого собору у Києві можна починати дивитися з 23 квітня, о 23:30. Для цього достатньо увімкнути трансляцію національного телемарафону.

Так само в ефірі буде транслюватися богослужіння Української греко-католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Початок 24 квітня із 7:30.

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