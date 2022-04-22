У Великодню ніч Київ скорочує комендантську годину

Про це в телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
“Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великдень, тобто із суботи, 23 квітня, на неділю, 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції”, – йдеться у повідомленні.
Київський міський голова закликав громадян дотримуватися правил комендантської години та святкувати Великдень безпечно.
Як відомо, цьогоріч християни східного обряду святкують Воскресіння Христове 24 квітня.
Наразі комендантська година в Києві триває з 22-ї до 6-ї ранку.
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