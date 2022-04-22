У Великодню ніч Київ скорочує комендантську годину

В Києві та Київській області комендантська година у Великодню ніч із 23 на 24 квітня діятиме з 23-ї години до 5-ї години.

Про це в телеграмі повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

“Задля безпеки громадян і запобігання можливим провокаціям у ніч на Великдень, тобто із суботи, 23 квітня, на неділю, 24 квітня, комендантська година в Києві та області діятиме з 23:00 (суботи) до 5:00 (неділі). Богослужіння у храмах вночі відбуватимуться в онлайн-трансляції”, – йдеться у повідомленні.

Київський міський голова закликав громадян дотримуватися правил комендантської години та святкувати Великдень безпечно.

Як відомо, цьогоріч християни східного обряду святкують Воскресіння Христове 24 квітня.

Наразі комендантська година в Києві триває з 22-ї до 6-ї ранку.

Читайте також:

Росія відкинула пропозицію встановити Великоднє перемирʼя, – Зеленський