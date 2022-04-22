У “космічній столиці Росії” – пожежа. ВІДЕО

У підмосковному місті Корольов, де розташовані низка підприємств космічної та ракетної промисловості, трапилась масштабна пожежа в одному з будинків промислової зони.

Про це в п’ятницю, 22 квітня, повідомив місцевий новинний канал.

За словами заступника директора “Корольовського центру безпеки і цивільної оборони населення” Олександра Потатуєва, загорівся дах будівлі в промзоні на вулиці Фрунзе, де проводилися певні роботи. Він уточнив, що пожежу ліквідовано, ніхто не постраждав.

Примітно, що офіційна інформація про пожежу з’явилась лише після того, як в мережі почали масово з’являтись відеоролики, що її підтверджують.

Корольов неофіційно називають “космічною столицею Росії”, місто вважається одним із найбільших науково-виробничих центрів Московської області. Багато з розташованих тут підприємств та інститутів мають стосунок до військово-промислового комплексу та ракетно-космічної галузі.

Серед них, наприклад, такі:

РКК “Енергія” ім. С. П. Корольова — провідне підприємство російської космічної промисловості;

— провідне підприємство російської космічної промисловості; ВАТ Корпорація “Тактичне ракетне озброєння” — розробляє та виробляє широкий спектр бойових ракетних комплексів і авіаційних систем;

— розробляє та виробляє широкий спектр бойових ракетних комплексів і авіаційних систем; НУО вимірювальної техніки — проводить розробку та дослідження інформаційно-вимірювальних комплексів і систем, інформаційно-телеметричного забезпечення, засобів діагностики, контролю й управління, датчиків, перетворювальної апаратури;

— проводить розробку та дослідження інформаційно-вимірювальних комплексів і систем, інформаційно-телеметричного забезпечення, засобів діагностики, контролю й управління, датчиків, перетворювальної апаратури; Конструкторське бюро хімічного машинобудування ім. А. М. Ісаєва — одне з провідних КБ у галузі розробки та випробувань рідинних ракетних двигунів, рухових установок і їхніх компонентів.

— одне з провідних КБ у галузі розробки та випробувань рідинних ракетних двигунів, рухових установок і їхніх компонентів. ВАТ “Композит” — найважливіша організація в галузі матеріалознавства ракетно-космічної техніки, що виконує роботи зі створення та комплексного дослідження властивостей матеріалів;

— найважливіша організація в галузі матеріалознавства ракетно-космічної техніки, що виконує роботи зі створення та комплексного дослідження властивостей матеріалів; НДІ Космічних систем ім. А. А. Максимова — займається дослідженнями й експериментальними роботами зі створення нової техніки та прогресивних технологій: космічних, енергозберігаючих (у тому числі альтернативних джерел енергії), за системами моніторингу об’єктів і природних ресурсів.

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