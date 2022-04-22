Президент присвоїв звання генерал-майора командувачу ДШВ ЗС України Миргородському

Максим Миргородський на параді військ 24 серпня 2021 року очолив коробку десантників. Фото: пресцентр ДШВ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння командувачу Десантно-штурмових військ Збройних сил України бригадному генералу Максиму Миргородському військового звання генерал-майора.

Як передає “Новинарня“, відповідний указ № 267/2022 від 21 квітня оприлюднений на сайті глави держави.

“Присвоїти військове звання генерал-майора бригадному генералу Миргородському Максиму Вікторовичу – командувачу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України”, – йдеться в документі.

Нагадаємо, що Десантно-штурмові війська Миргородський очолив 9 серпня 2021 року – в цей день президент Зеленський підписав указ. Доти був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

42-річний Максим Миргородський, позивний “Майк” – перший учасник російсько-української війни, який став повним лицарем ордену Богдана Хмельницького.

Під час війни на сході України брав участь у боях за Слов’янськ, в обороні Донецького аеропорту та боях за Дебальцеве.

У червні 2017 року закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, отримав диплом магістра.

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