На Запоріжжі впав літак АН-26, є постраждалі

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У Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26.
Про це о 10:10 в п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба Запорізької ОВА.
Повітряне судно виконувало технічний рейс.
“Є постраждалі. Обставини з’ясовуються. Подробиці згодом”, – йдеться в повідомленні.
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