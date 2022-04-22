Home / Україна / Політика / На Київщині вже розчистили 300 км доріг і відновили 7 переправ

На Київщині вже розчистили 300 км доріг і відновили 7 переправ

22/04/2022 15:32

У Київській області вже розчищено більше 300 км доріг та вулиць, поновлено рух на семи переправах, відновлюється газо- та електропостачання й мобільний зв’язок.

Як передає “Укранінформ” вдень у п’ятницю, 22 квітня, про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

“Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини. В області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів”, – сказав він.

За його даними, в Ірпені очищено 113 км доріг та вулиць, у Бучі — понад 30 км , у Бородянці – 20 км, у Ворзелі – 8 км, у Гостомелі – 4 км.

Передмістя Києва ретельно прибирають 380 працівників та 130 одиниць техніки.

Дорожники планують протягом місяця відновити переправу на трасі в Житомирській області.

“Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через ріку. Громадянам доводиться робити майже тридцяти кілометровий «гак». Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки”, – пояснив Тимошенко.

Він також зауважив, що протягом минулої доби під’єднали світло 29 населеним пунктам, а 91-му населеному пункту Київщини відновили газопостачання.

Заступник керівника ОП нагадав, що внаслідок ракетного удару по Броварах було знеструмлено 72% міста, і додав, що послуги з електро- та водопостачання були відновлені у повному обсязі.

За його словами, “Ірпіньводоканал” повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж.

Тимошенко додав, що у Бучі частково вдалося повернути мобільний зв’язок.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині вже розчистили 300 км доріг і відновили 7 переправ

У Київській області вже розчищено більше 300 км доріг та вулиць, поновлено рух на семи переправах, відновлюється газо- та електропостачання й мобільний зв’язок. Як передає “Укранінформ” вдень у п’ятницю,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse