На Київщині вже розчистили 300 км доріг і відновили 7 переправ

У Київській області вже розчищено більше 300 км доріг та вулиць, поновлено рух на семи переправах, відновлюється газо- та електропостачання й мобільний зв’язок.

Як передає “Укранінформ” вдень у п’ятницю, 22 квітня, про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

“Загалом вдалося розчистити понад 300 км доріг та вулиць Київщини. В області відновлено рух на семи переправах. Продовжуються роботи з облаштування восьми переправ біля зруйнованих мостів”, – сказав він.

За його даними, в Ірпені очищено 113 км доріг та вулиць, у Бучі — понад 30 км , у Бородянці – 20 км, у Ворзелі – 8 км, у Гостомелі – 4 км.

Передмістя Києва ретельно прибирають 380 працівників та 130 одиниць техніки.

Дорожники планують протягом місяця відновити переправу на трасі в Житомирській області.

“Через російсько-українську війну на трасі М-21 було знищено міст через ріку. Громадянам доводиться робити майже тридцяти кілометровий «гак». Тимчасова переправа матиме дві смуги руху, щоб забезпечити рух транспорту в обидва боки”, – пояснив Тимошенко.

Він також зауважив, що протягом минулої доби під’єднали світло 29 населеним пунктам, а 91-му населеному пункту Київщини відновили газопостачання.

Заступник керівника ОП нагадав, що внаслідок ракетного удару по Броварах було знеструмлено 72% міста, і додав, що послуги з електро- та водопостачання були відновлені у повному обсязі.

За його словами, “Ірпіньводоканал” повністю запустив водопостачання у всю систему Бучі, але через відсутність електроенергії вода поки що є тільки там, де будинки розміщені нижче водопровідних мереж.

Тимошенко додав, що у Бучі частково вдалося повернути мобільний зв’язок.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 49 – 13.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ