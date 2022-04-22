На Київщині поліція виявила тіла 1084 мирних мешканців, більшість – застрелені

У Київській області правоохоронці вже виявили тіла 1084 цивільних громадян, три чверті цих людей були вбиті зі стрілецької зброї.

Понад 300 тіл загиблих наразі не ідентифіковано.

Про це вранці в п’яницю, 22 квітня, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов у ефірі всеукраїнського марафону.

За його даними, зокрема у Бородянці вже знайшли більш як 80 тіл, які були оглянуті слідчими і направлені до судово-медичних установ для встановлення причин їхньої смерті. При цьому, як зазначив він, це – далеко не остаточна цифра, бо розбір рятувальниками завалів продовжується, і там знаходять ще тіла.

“Люди повертаються до своїх домівок, і не тільки до Бородянки, а і до сіл, які розташовані поряд і, на жаль, виявляють такі жахливі знахідки – поховання людей, яких ховали просто наспіх після того, як окупанти їх розстріляли з автоматичної зброї або вони були вбиті внаслідок бойових дій. Їх просто тимчасово поховали, і наразі слідчі разом з експертами проводять ексгумацію і досліджують ці тіла”, – заявив Нєбитов.

Він закликав українців не чекати і повідомляти інформацію про своїх знайомих та близьких, які зникли безвісти і не виходять на зв’язок, передусім на спецлінію 102.

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