Лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва “аміністували” в Криму

Російський окупаційний суд у Криму заочно “амністував” лідера кримськотатарського народу і народного депутата України Мустафу Джемілєва. Він потрапив під “амністію” у зв’язку з 70-річчям перемоги у Другій світовій війні.
Про це у п’ятницю, 22 квітня, пише російське агентство “Интерфакс”.
За словами адвоката Айдера Азаматова, Джемілєва за нібито зберігання боєприпасів засудили до 1 року позбавлення волі та 15 000 російських рублів (5 700 гривень) штрафу, звільнивши від покарання у зв’язку із закінченням строків давності.
За статтею за нібито зберігання зброї – до штрафу в 20 000 рублів (7 600 гривень) зі звільненням від покарання. За нібито незаконний перетин кордону – два роки умовно зі звільненням за “амністією”.
За даними слідства, в травні 2014 року Джемілєв “незаконно” в’їхав в окупований Крим, нібито зберігав карабін і незаконно купив патрони до нього.
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