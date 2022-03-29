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Питання Криму вирішиться протягом кількох місяців, – Джемілєв

29/03/2022 20:42

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що у можливому договорі між Україною та Росією обов’язково має бути зазначено, що Крим є тимчасово окупованою територією. Півострів, за його оцінками, може повернутися в склад України протягом кількох місяців.

Про це він сказав на брифінгу української делегації у Стамбулі у вівторок, 29 березня.

“Концепція деокупації тимчасових окупованих територій України не передбачає застосування сили. Коли Росія визнає те, що це окуповані території і ведуться переговори про статус (Криму – Н.), отже Росія визнає це окупованою територією. Згідно із Женевською конвенцією 1949 року про статус окупованих територій, на територіях окупованого Криму має діяти українське законодавство. Це дуже важливо для нас. Обов’язково має бути зазначено, що це окуповані території”, – заявив Джемілєв.

QIRIM.News наводить коментар Джемілєва, де він говорить, що питання Криму може вирішитися не протягом кількох років, а швидше. 

“Українська концепція про деокупацію Криму не передбачає застосування сили. Це вказано і в резолюції Кримської платформи. Для нас важливо те, що Росія погоджується вести переговори про статус Криму. У гіршому випадку, Крим розглядається як спірна територія з точки зору Росії, а з нашої точки зору – це окуповані території… Я думаю, що питання Криму вирішиться не протягом кількох років, а протягом кількох місяців“, – резюмував він.

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