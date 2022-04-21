США запровадили санкції проти каналу “Царьград”, банків “Открытие” і “Транскапіталбанку”

Сполучені Штати розширили список російських громадян і компаній, які підпадають під санкції.
Про це 20 квітня повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на Міністерство фінансів США.
До переліку увійшли 29 фізичних та 40 юридичних осіб, в тому числі канал «Царьград», який належить бізнесмену Костянтину Малофеєву.
Крім того, санкції запровадили проти людей, пов’язаних із банком «Открытие», в тому числі голови правління банку Михайла Задорнова, а також першої заступниці голови російського Центробанку Ксенії Юдаєвої.
Проти Малофеєва, який вже перебуває під санкціями США, запроваджено додаткові обмеження, які стосуються не лише телеканалу, а й інших структур підприємця. Під обмеження також потрапив син бізнесмена Костянтин Малофеєв.
Санкції торкнулися також «Транскапіталбанку». Це оператор послуг нової платіжної системи Hello, зареєстрованої у Росії. Очікувалося, що за допомогою Hello можна буде робити грошові перекази в межах Росії, транскордонні перекази в рублях, доларах, євро та юанях, а також транзитні перекази без відкриття рахунку.
Мінфін США заявив, що люди та організації з нового списку санкцій раніше намагалися обійти вже наявні обмеження Вашингтона.
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