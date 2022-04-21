Парламент Естонії визнав агресію РФ в Україні геноцидом

Парламент Естонії визнав дії російських збройних сил і військово-політичного керівництва геноцидом проти українського народу та закликав підтримати розслідування цих злочинів.

Про це вдень у четвер, 21 квітня, інформує сайт ERR.

Заяву підтримали 86 депутатів зі 101. Парламент зазначає у документі, що в загарбницькій війні Росії виявилися систематичні та масові військові злочини, вчинені російськими збройними силами проти українського народу.

“Російська Федерація вчинила, зокрема, масові звірства проти мирного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України. Це вбивства, викрадення, депортації, ув’язнення, осквернення трупів”, – йдеться у заяві.

Парламент Естонії закликає парламенти інших країн та міжнародні організації підтримати розслідування російських злочинів і переслідування винних, а з цією метою створити міжнародний суд у співпраці між державами.

Рійгікогу також закликає країни світу негайно посилити санкції проти Росії, у тому числі припинити всю без винятку торгівлю енергоносіями з Росією, а також негайно збільшити військову та критичну гуманітарну допомогу Україні.

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