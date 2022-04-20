Влада має стратегію з деокупації всього півдня України, – ОП

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Влада має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України.

Про це вдень у середу, 20 квітня, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, передає “Українська правда”.

“Можете навіть не сумніватись в тому, що в держави є стратегія з деокупації всіх міст та сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, більше ніж 90% людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде жодної заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових “ХНР” чи чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України”, – сказав Подоляк.

За його словами, держава “точно не забула” про своїх людей, які змушені перебувати в тимчасово окупованих містах півдня країни.

Зазначається, що офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада “практично в онлайн режимі” спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми чи будь-яким іншим способом створити враження того, що в цих містах можливий демонічний “русский мир”.

Представник ОП вважає, що зараз “навіть самим російським варварам” зрозуміло, що ніхто їх не чекав на нашій землі.

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