Home / В окупації / Влада має стратегію з деокупації всього півдня України, – ОП

Влада має стратегію з деокупації всього півдня України, – ОП

20/04/2022 15:09

Влада має стратегію з деокупації усіх населених пунктів на півдні України.

Про це вдень у середу, 20 квітня, заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк, передає “Українська правда”.

“Можете навіть не сумніватись в тому, що в держави є стратегія з деокупації всіх міст та сіл півдня України. По-перше, армія. Коротко і ясно. По-друге, більше ніж 90% людей на окупованих територіях чітко заявляють про свою проукраїнську позицію. Тому не буде жодної заморозки конфлікту, не буде навіть тимчасової окупації, не буде жодних фейкових “ХНР” чи чогось подібного. Буде тільки Херсонська область України”, – сказав Подоляк.

За його словами, держава “точно не забула” про своїх людей, які змушені перебувати в тимчасово окупованих містах півдня країни.

Зазначається, що офіс президента має всю оперативну інформацію про те, що там відбувається.

Подоляк також додав, що влада “практично в онлайн режимі” спостерігає за тим, як місцеві активно протистоять спробам окупантів провести якісь фейкові референдуми чи будь-яким іншим способом створити враження того, що в цих містах можливий демонічний “русский мир”.

Представник ОП вважає, що зараз “навіть самим російським варварам” зрозуміло, що ніхто їх не чекав на нашій землі.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

ДБР розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Киви

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви за підозрою у державній зраді. Про це вранці в середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань. Раніше...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse