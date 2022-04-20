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Україна готова до будь-яких форматів обміну для порятунку людей з Маріуполя, – Зеленський

20/04/2022 20:37

Ситуація в Маріуполі погіршується. Поки що Україна не може досягти там позитивного результату. На руках наших військових – поранені люди. Бійці захищають своїми спинами від окупантів звичайних мирних мешканців, і втрачають під час цього свої життя.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на брифінгу з нагоди візиту президента Євроради Шарля Мішеля до Києва у середу, 20 квітня.

“Не випадково кажу “захищаючи спиною”, тому що саме за спинами наших хлопців, які в Маріуполі, за моїми даними, там 1000 людей – як жінок, так і дітей. І тут хочеться сказати, що все буде просто, і завтра ми допоможемо військовим і мирним у Маріуполі, але я не можу цього сказати”, – сказав він.

Україна постійно пропонує Росії коридори для Маріуполя. Інколи вони дозволяють виїхати, але також окупанти вивезли тисячі мирних на непідіконтрольну територію і в РФ.

“Так, всі хлопці в Маріуполі хочуть перемоги, хочуть розблокування, ніхто не збирається здаватися. Щоб розблокувати Маріуполь є два шляхи: серйозна озброєна допомога, на яку ми розраховуємо, і вони розраховують. Поки що у нас цієї техніки недостатньо. Другий шлях – дипломатичний. Поки що на це не погоджується Російська Федерація”, – підкреслив президент.

Він зауважив, що Україна готова до різних форматів обміну наших людей на росіян. Окупанти лишили і трупи, і поранених.

“Ми готові на будь-який формат обміну. Це така сама правда, як і я, хочу не хочу, готовий до діалогу упродовж останніх 3 років, готовий до діалогу щодо кінця війни з президентом РФ”, – додав він.

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Україна

Україна готова до будь-яких форматів обміну для порятунку людей з Маріуполя, – Зеленський

Ситуація в Маріуполі погіршується. Поки що Україна не може досягти там позитивного результату. На руках наших військових – поранені люди. Бійці захищають своїми спинами від окупантів звичайних мирних мешканців,...

Війна з Росією

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