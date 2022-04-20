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Ще три релігійні громади Київщини перейшли до Православної церкви України з Московського патріархату.

Про це увечері у середу, 20 квітня, повідомив у середу, 20 квітня, голова Київської військової адміністрації Олександр Павлюк.

“Перший крок зроблено. Сьогодні підписав розпорядження про перехід трьох релігійних громад Київщини з УПЦ московського патріархату до Православної Церкви України. Роками питання переходу релігійних організацій до Православної Церкви України штучно гальмувалося. Ставлю крапку на цьому. Ми повинні відновити свою віру та свою українську Церкву”, – написав він на ФБ.

“Працюємо виключно в законодавчому полі в інтересах жителів Київщини та Української Держави. Це тільки початок”, – додав він.

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