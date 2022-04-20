ССО підірвали міст під носом у колони російських військових

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Сили спеціальних операцій ЗСУ підірвали міст під носом у колони російських військовослужбовців. Про це у середу, 20 квітня, повідомила пресслужба Командування ССО. “Взірвати міст під носом у цілої колони рашистів – це майстерна робота операторів ССО України!”, – йдеться у повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук