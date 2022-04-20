Росія засекретить дані про родичів загиблих в Україні військових

Міноборони РФ вирішило засекретити дані про родичів військових, які загинули в Україні, цю інформацію буде переведено до розділу держтаємниці.

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на проєкт ухвали уряду.

Дані про військовослужбовців РФ, які загинули в бойових діях, становлять державну таємницю ще з 2015 року, проте пільги членам сімей загиблих оформлюють цивільні чиновники районних адміністрацій. Тепер міноборони РФ просить уряд передати ці повноваження військкоматам.

У пояснювальній записці до проєкту йдеться, що засекретити дані необхідно “з метою обмеження кола осіб, що мають доступ до відомостей про членів сімей військовослужбовців Збройних сил рф, які загинули (померли) при виконанні завдань під час спеціальної військової операції на територіях України”.

Наразі імена загиблих в Україні російських військових розкривають регіональні чиновники та самі родичі чи друзі загиблих. Міноборони росії не публікує списки. Востаннє у відомстві звітували про втрати 25 березня, заявивши про загибель 1351 російського військовослужбовця.

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