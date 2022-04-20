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РФ поповнює сили, атаки в районі Ізюма й Донецька – лише “прелюдія”, – Пентагон

20/04/2022 09:34

У міністерстві оборони США вважають, що наступальні операції російської армії в районі Ізюма Харківської області та Донецька передують більш масштабним атакам.

Про це вранці в середу, 20 квітня, інформує “Радіо Свобода” з посиланням на  високопоставленого чиновника Пентагону.

“Ми бачили, що деякі обмежені наступальні операції почалися на південний захід від Донецька і на південь від Ізюма. Ми вважаємо, що це – прелюдія до майбутніх більших операцій“, – сказав він журналістам на закритому брифінгу.

На уточнення щодо стратегії наступу російських військ чиновник Міноборони США зазначив, що йдеться про змішаний підхід, коли армія РФ здійснює повітряні та далекобійні атаки для руйнування інфраструктури.

“Вони продовжують поповнювати свої сили, доукомлектовуючи підрозділи. За останні 24 години вони додали ще дві батальйонні тактичні групи. Зараз ми нараховуємо їх 78 всередині України”, – додав він.

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