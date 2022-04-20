Президент Євроради відвідав зруйновану рашистами Бородянку

Фото з твітера Шарля Мішеля

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами.

Про це він написав у твітері у середу, 20 квітня.

“У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості”, – написав Мішель у Twitter.

In Borodyanka. Like Bucha and too many other towns in #Ukraine History will not forget the war crimes that have been committed here. There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

Разом з головою Євроради Бородянку відвідали також посол ЄС в Україні Матті Маасікас та віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Слід зазначити, що передмістя Києва, раніше окуповані російськими військами, відвідали вже багато європейських і американських державних діячів та політиків, засвідчивши воєнні злочини армії РФ.

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