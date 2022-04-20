Президент Євроради відвідав зруйновану рашистами Бородянку

Президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Бородянку, зруйновану російськими військами.
Про це він написав у твітері у середу, 20 квітня.
“У Бородянці. Як Буча та багато інших міст в Україні. Історія не забуде військових злочинів, які тут були скоєні. Не може бути миру без справедливості”, – написав Мішель у Twitter.
In Borodyanka.
Like Bucha and too many other towns in #Ukraine
History will not forget the war crimes that have been committed here.
There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe
— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022
Разом з головою Євроради Бородянку відвідали також посол ЄС в Україні Матті Маасікас та віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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