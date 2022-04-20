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Чорногорія заборонила пропагандистські Russia Today і Sputnik

20/04/2022 18:53

Чорногорія заявила в середу, що слідом за ЄС заборонила російські державні ЗМІ Russia Today і Sputnik в рамках санкцій, введених через війну в Україні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє Reuters.

Європейський Союз заборонив ці два ЗМІ минулого місяця через систематичні маніпуляції з інформацією та дезінформацію” щодо вторгнення Росії в Україну.

RT і Sputnik були автоматично заборонені в Чорногорії відповідно до санкцій, які набули чинності минулого тижня, заявив голова Ради електронних ЗМІ Бранко Бошкович після засідання державного органу в середу.

Санкції означають, що місцевим операторам буде заборонено транслювати, поширювати чи іншим чином сприяти поширенню будь-якого контенту RT і Sputnik.

Заборона стосується англійського підрозділу RT і операцій у Британії, Німеччині, Франції та Іспанії. Вона поширюється на ліцензії на мовлення або дозвіл, передачу та розповсюдження між двома компаніями і місцевими операторами та інтернет-провайдерами.

Чорногорія, яка є членом НАТО, є домом для великої кількості етнічних сербів, які, як правило, більш проросійські, тоді як більшість чорногорців бачать майбутнє своєї країни в ЄС.

Економіка Чорногорії значною мірою залежить від туризму, і країна зазвичай приваблює багато відвідувачів як з Росії, так і з України. Багато росіян мають там власність чи яхти.

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