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У Чорногорії марш на підтримку України перенесли через погрози, – МЗС

18/02/2022 16:55

У Подгориці перенесли “Марш єднання” на підтримку України через погрози та попередження про провокації.

Про це в п’ятницю, 18 лютого, повідомив консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов у фейсбуці.

“Для уникнення провокацій, після консультацій з поліцією Подгориці, з метою забезпечення безпеки всіх учасників маршу, ухвалено рішення щодо перенесення дати заходу, яка буде повідомлена після оформлення відповідних дозвільних документів відповідно до ст. 10 Закону Чорногорії “Про публічні зібрання”, – зазначив він.

За словами Шматова, з часу опублікування інформації щодо проведення маршу підтримки та солідарності з Україною у Чорногорії надійшла велика кількість неприйнятних коментарів та погроз з інформацією щодо можливих провокацій.

Марш був запланований на суботу, 19 лютого.

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