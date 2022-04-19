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У Маріуполі окупанти почали збирати дані про загиблих і зниклих, – радник мера

19/04/2022 12:01

Російські окупанти у Маріуполі намагаються “легалізувати” захоронення тіл мирних жителів, збирають дані про загиблих і зниклих маріупольців, також вони контролюють у соцмережах групи з пошуку рідних.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Ситуація з захороненням набирає нових кольорів. Від вчора окупанти повідомили про “роз’яснення омбудсмена ДНР”… Для отримання будь-якого паперу щодо смерті близьких в Маріуполі особи мають повідомити дані загиблого, місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого, власні дані – і лише після огляду комісією людина отримує папір про смерть та право на поховання на кладовищі. Фактично таким чином окупанти намагаються легалізувати в очах маріупольців, що залишаються в місті, та російської пропаганди проведення ексгумації та прибирання тіл з вулиць”, – написав він у своєму телеграм-каналі.

Андрющенко наголошує, що, враховуючи майже повну відсутність зв’язку та головне – електрики, використання можливості подання даних та будь-яка подібна процедура є неможливою до виконання.

“З огляду на спробу отримати дані про загиблих та місця їх поховання також складається враження пошуку місць можливих поховань військових”, – наголошує він.

Андрющенко додає, що “всі пабліки (чат-групи, телеграм-канали, ФБ-групи) по Маріуполю щодо пошуку рідних, встановлення пошкоджень та інше, знаходяться під адмініструванням “волонтерів ДНР”, фактично – під контролем російських агентів ФСБ”.

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