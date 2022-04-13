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РФ завезла в Маріуполь 13 мобільних крематоріїв, щоб палити тіла цивільних, – ГУР

13/04/2022 11:49
Керівництво Росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні, зокрема в Маріуполі для спалення тіл загиблих цивільних працює 13 мобільних крематоріїв.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ у середу, 13 квітня.

“Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити”, – йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області.

ЗС Росії також використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян.

Наголошується, що дії російської армії підпадають під визначення “геноцид” відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні.

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