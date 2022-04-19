Статус ВПО тепер можна отримати в “Дії”, – Федоров

У додатку “Дія” запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб – оформлення статусу ВПО та отримання виплати від держави.
Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб. Люди, які змушені були покинути свій дім і переїхали в межах України через повномасштабне вторгнення РФ, можуть оформити статус ВПО у “Дії” та отримати виплату від держави – для себе і своїх дітей.
Ви можете отримувати щомісяця 2 000 грн на себе та 3 000 грн на кожну вашу дитину. Гроші можна отримати на картку єПідтримка та витратити на будь-що (або ж зняти готівку)”, – сказав він.
Федоров вказав на важливий нюанс: послуга в додатку “Дія” стосується тільки тих людей, які зараз перебувають в Україні та тих, хто досі не мав статусу ВПО.
Трохи згодом зʼявиться можливість податися на допомогу для всіх переселенців.
Щоб скористатись послугою потрібно оновити застосунок “Дія”.
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У додатку “Дія” запустили комплексну послугу для внутрішньо переміщених осіб – оформлення статусу ВПО та отримання виплати від держави. Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив міністр цифрової...
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