Польща подарує Україні мобільні містечка для поселення 20 тис. людей

Республіка Польща надасть Україні контейнерні містечка для забезпечення житлом щонайменш 20 тисяч людей.

Про це вдень у вівторок, 19 квітня, повідомив голова канцелярії прем’єра Міхал Дворчик у твіттері.

“Польща побудує контейнерні містечка для українських внутрішніх переселенців – щонайменш 20 тисяч жінок та дітей, які рятуються від російської агресії”, – повідомив він, розповідаючи про відкриття першого такого комплексу у Львові за участі прем’єра Польщі.

Polska zbuduje miasteczka kontenerowe dla 🇺🇦 uchodźców wewnętrznych – co najmniej 20 tys. kobiet i dzieci uciekających przed 🇷🇺agresją. Dziś @MorawieckiM i min Czernyszew otworzyli pierwsze dla

1 tys. osób. Jutro zaczyna się budowa kolejnego w Brodziance/Buczy#PolandFirstToHelp pic.twitter.com/nqS2wm8tlZ — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 19, 2022

За його словами, 20 квітня почнуть монтувати наступне. В комплексі, який вже відкрили у Львові, зможуть розмістити близько тисячі осіб.

У кожному є житлові модулі, санвузли з туалетом і душем, світло, опалення, розетки та базові меблі.

Встановлення вирішили розпочати зі Львова, адже саме в цьому місці осіли більшість переселенців.

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