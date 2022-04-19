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На базах відпочинку в Кирилівці окупанти встановлюють “Гради”

19/04/2022 13:22
Загарбники риють окопи та встановлюють “Гради” у захопленій курортній Кирилівці на Запоріжжі.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомляє у телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація.

“Жителі курортного селища Кирилівка Мелітопольського району повідомляють, що окупанти почали рити окопи навколо населеного пункту, а на базах відпочинку встановили “Гради”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що за інформацією місцевих жителів, російські війська розмістилися також у с. Любимівка та с. Зелений Гай Василівського району.

Водночас повідомляється, що рух між Бердянськом і Запоріжжям наразі закрито. У Василівському напрямку через дощі сильно розмита об’їзна дорога.

“В Оріхівському напрямку рух зупинено через активні бойові дії. За наявною інформацією, на цій дорозі вже зібралося близько 300 машин, які не можуть продовжити рух”, – поінформували в ОВА.

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