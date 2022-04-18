У ворожому полоні перебувають екіпажі трьох вантажних суден, захоплених у порту Маріуполя

У полоні росіян залишаються члени екіпажів трьох вантажних суден – Аzburg під прапором Домінікани, а також Smarta і Blue Star-1 під прапором Ліберії.
Про це вдень у понеділок, 18 квітня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
42 члени екіпажів суден і дружину капітана судна Smarta взяли у заручники на території Маріупольського морського торговельного порту.
За інформацією капітана судна Azburg Сергія Дзисяка, екіпажі пройшли “перевірку” у російському фільтраційному таборі в Мангуші.
Наразі вони перебувають у тимчасово окупованому Донецьку під постійним наглядом озброєних російських військових.
Як наголосила Денісова, захопленням цивільних осіб у заручники Росія порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції.
Омбудсман закликала Комісію ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в України з проханням врахувати ці факти порушення Росією прав людини в Україні.
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