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“Безпрецедентний випадок”: майже весь ФК “Прикарпаття” вступив у ЗСУ

17/04/2022 16:32

Івано-франківський футбольний клуб “Прикарпаття” майже повним складом склав присягу і вступив до лав Збройних сил.

Про це розповідає канал “Футбол 1/2/3“.

14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу на вірність українському народові.

Це абсолютно безпрецедентний випадок від початку війни, коли футбольна команда Першої ліги одностайно приймає рішення про мобілізацію”, – наголосили у “Прикарпатті”.

Як зізнався капітан команди Василь Цюцюра, у футболістів був певний страх – але боялися вони не служити, а заважати фаховим військовослужбовцям.

“Саме це трохи стримувало – не бути тягарем. Бо тут професіонали своєї справи, вони добре знають, чим займатися. Це як взяти в професійну команду футболіста з району – він лише заважатиме. Так і взяти в армію футболіста, який нічого не вміє…” – навів “футбольне” порівняння Цюцюра.

Але наголосив: коли військовий комісар пояснив спортсменам, що їх готуватимуть і навчатимуть, “дадуть ази та покажуть, як тримати зброю, воювати та захищати Україну”, гравці одностайно ухвалили рішення вступити в ЗСУ.

“Нас уже познайомили з автоматом: навчили розбирати, чистити та стріляти. Все поступово. Заходимо в караул, несемо службу”, – розповів капітан “Прикарпаття”.

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Україна

“Безпрецедентний випадок”: майже весь ФК “Прикарпаття” вступив у ЗСУ

Івано-франківський футбольний клуб “Прикарпаття” майже повним складом склав присягу і вступив до лав Збройних сил. Про це розповідає канал “Футбол 1/2/3“. “14 футболістів і тренери івано-франківського клубу склали присягу...

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