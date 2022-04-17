Банкова пропонує меморіалізувати ірпінський міст

Центральна влада пропонує створити меморіал на місці зруйнованого мосту в селищі Романівка на околиці Ірпеня, через який відбувалася евакуація людей з окупованого росіянами міста в бік Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 квітня.

“…Також обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися”, – сказав глава держави.

“Як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з’єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників”, – заявив Зеленський.

Читайте також:

Російські загарбники в Ірпені вбили документаліста Times