Home / Війна / Банкова пропонує меморіалізувати ірпінський міст

Банкова пропонує меморіалізувати ірпінський міст

17/04/2022 03:03

Центральна влада пропонує створити меморіал на місці зруйнованого мосту в селищі Романівка на околиці Ірпеня, через який відбувалася евакуація людей з окупованого росіянами міста в бік Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 16 квітня.

“…Також обговорили й питання меморіалізації того, що українці пережили під час цієї війни. Обговорили, як зберегти частинки цього досвіду, щоб він завжди нагадував усім поколінням наших людей, від якої жорстокої й безглуздої навали Україна змогла відбитися”, – сказав глава держави.

“Як один з прикладів, готується проект меморіального комплексу, який розповість історію зруйнованого мосту в Київській області, який з’єднував Ірпінь та Бучу з Києвом. Історію людей, які рятувалися цим мостом та цією дорогою в Київ від російських загарбників”, – заявив Зеленський.

Читайте також:
Російські загарбники в Ірпені вбили документаліста Times

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент Зеленський виступив із прожектами для забезпечення українців житлом

Значну частину вечірнього звернення 16 квітня президент Володимир Зеленський присвятив питанням відбудови міст та забезпечення українців житлом. Він зокрема розповів: “Провів сьогодні нараду, присвячену відбудові наших міст. (…) Що важливо в...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse