ФСБ затримала бойовика “ДНР” Басуріна за довгий язик, – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України має інформацію про затримання співробітниками ФСБ Росії в окупованому Донецьку одного з чільних представників угруповання “ДНР” Едуарда Басуріна – за розголошення планів про застосування хімічної зброї в Маріуполі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ГУР МОУ 16 квітня.

“Встановлено, що після спілкування зі співробітниками ФСБ в невідомому напрямку вивезено Едуарда Басуріна, «заступника командувача» корпусу «міноборони ДНР». Розправу над ним пов’язують із необережною заявою, яка розкрила плани РФ застосувати хімічну зброю проти українських оборонців Маріуполя”, – сказано в інформації ГУР.

Як відомо, 55-річний Едуард Басурін – донеччанин, який до 1997 року служив у російській армії, після чого повернувся в Україну й займався бізнесом. У 2014 році він став на бік терористичних угруповань так званої “ДНР”, а з 2015-го – став речником “військового командування ДНР”, регулярно озвучував пропагандистські месиджі від імені колабораційних сил та окупаційних військ.

Крім даних про затримання Басуріна, ГУР також зафіксувало, що російські спецслужби проводять чистки командування російської армії та угруповання “ДНР” за провал у наступі. Із 24 березня по 2 квітня в Горлівці на Донеччині працювала комісія з Росії, яка намагалась з’ясувати причини нестачі військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу. Місцеві ватажки доповідали про 100% комплектування підрозділів, однак після початку бойових дій з’ясували, що наявні лише 55% штату.

Через це особи в цивільному (розвідка припускає, що це співробітники ФСБ) арештували і вивезли командирів двох батальйонів.

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