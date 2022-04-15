Світ має бути готовим до того, що Росія може застосувати проти України ядерну зброю, – Зеленський

Країни світу повинні бути готові до того, що Російська Федерація може вдатися до застосування ядерної зброї проти України.
Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню СNN у п’ятницю, 15 квітня.
На думку Зеленського, президент Російської Федерації Володимир Путін може вдатися до застосування ядерної або ж хімічної зброї, оскільки він не цінує життя людей в нашій країні.
“Не тільки я – весь світ, всі країни мають бути стурбовані, тому що це може бути не реальна інформація, але це може бути правда”, – заявив Зеленський.
Як зауважив президент України, окупанти були готові до застосування хімічної зброї. Сьогодні важливо не боятися, однак бути готовим до такого сценарію.
“Ми маємо думати, не боятися, а бути готовими. Але це питання не до України, не лише до України, а до всього світу, я думаю”, – додав президент.
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