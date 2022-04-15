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“Помилились чорти маршрутом”: 10 огшбр показала купу знищеної ворожої техніки

15/04/2022 14:54

Воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади похвалилися свіжими здобутками в царині знищення російської військової техніки та удобрення українських чорноземів.

Фото опублікувала пресслужба бригади у п’ятницю, 15 квітня.

“Їхали і приїхали… Помилились чорти маршрутом та стали прекрасним добривом для українських чорноземів. А від їхньої техніки залишились лише порох, детальки та спогади”, – йдеться у дописі.

Воїни 10-ї гірсько-штурмової нагадують “асвабадітєлям”, що тут їх не чекають.

“Тікайте додому, поки не стали наступними. Так буде з кожним вашим танком, БТР та солдатом”, – по-доброму попереджають українські бійці російських військових.

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