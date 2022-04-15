Південь: ЗСУ знищили десятки рашистів і чотири одиниці ворожої техніки

На Південному напрямку за минулу добу (14 квітня) українські захисники ліквідували майже чотири десятки російських окупантів і знищили чотири одиниці ворожої техніки.
Про це вночі в п’ятницю, 15 квітня, поінформувала пресслужба Оперативного командування “Південь”.
“За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, військові повідомляють, що на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало в контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Всі члени угруповання затримані.
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