Південь: ЗСУ знищили десятки рашистів і чотири одиниці ворожої техніки

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На Південному напрямку за минулу добу (14 квітня) українські захисники ліквідували майже чотири десятки російських окупантів і знищили чотири одиниці ворожої техніки.

Про це вночі в п’ятницю, 15 квітня, поінформувала пресслужба Оперативного командування “Південь”.

“За поточну добу на південних рубежах нашої оборони ворожі втрати склали 39 окупантів та 4 одиниці техніки, серед яких бойові броньовані машини та БПЛА”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, військові повідомляють, що на Одещині правоохоронці викрили потужне злочинне угруповання, яке перебувало в контакті з ворогом і готувало підґрунтя для співпраці з окупантами. Всі члени угруповання затримані.

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