Пілот-винищувач закликав іноземних партнерів надати Україні нові літаки. ВІДЕО

Скріншот із відео

Пілот винищувача МіГ-29 з позивним “Джус” записав відео, де просить у іноземних партнерів надати Україні нові літаки.

Відео поширене в п’ятницю, 15 квітня, на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Росіяни мають перевагу, значну чисельну перевагу. А також – перевагу в технологіях. Їхні літаки – набагато новіші. Їхні радари – набагато потужніші. Їхні ракети, на жаль, летять набагато далі. Буде дуже корисним отримати також поповнення радянських літаків замість тих, що ми, на жаль, втратили. Але саме для ПЕРЕВАГИ в повітрі, саме для ПЕРЕМОГИ нам потрібні нові”, – сказав пілот.

Після цих слів, наприкінці відео, на злітній смузі прямують пара винищувачів F-15.

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