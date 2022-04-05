30 цілей за тиждень: Повітряні сили нищать ворожі ракети й літаки

Фото: служба зв’язків з громадськістю ПвК "Центр"

Бійці військових частин повітряного командування “Центр” Повітряних сил ЗСУ продовжують нищити окупантів.

За тиждень зенітні ракетні війська знищили понад 30 повітряних цілей ворога, повідомляє служба зв’язків з громадськістю ПвК “Центр” удень у вівторок, 5 квітня.

Українські воїни вправно збивають ворожі літаки, ракети та безпілотники.

“Ми продовжує стійко боронити свою землю! Ми будемо нищити орків і все вороже на своєму шляху і могли б це робити значно ефективніше, будь у нас сучасна зброя від партнерів!”, – йдеться в повідомленні.

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