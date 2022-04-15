Ковід в Україні іде на спад, але в лікарнях – 2900 важких пацієнтів, – МОЗ

За даними МОЗ, зараз по Україні близько 2900 пацієнтів перебувають у лікарнях із коронавірусною хворобою та отримують кисневу терапію.
Як передає “Новинарня“, про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі національного телемарафону вранці 15 квітня.
“Ковід продовжує реєструватися. Хоч і не в таких кількостях [як раніше]. З початку квітня пішло на спад”, – сказав Ляшко.
“З початку війни реєструвалося 4 тисячі випадків, плюс-мінус, на добу. Потім спад відбувся десь до 2,5 тисячі випадків. Зараз уже бачимо 400 випадків ковіду [за добу]”, – розповів міністр.
При цьому, за його словами, загальна статистика є неповною, адже до МОЗ не надходять дані з Донецької, Луганської, Харківської та інших областей, яким не до того.
Міністр зазначив, що загалом перебіг коронавірусної хвороби зараз є легшим.
Ляшко розповів, що триває вакцинація від коронавірусу: за березень вакцину отримали 355 тисяч осіб, у квітні щепилися вже 77 тисяч.
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