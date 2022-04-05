В Україні пошкоджені 279 лікарень, 19 повністю зруйновані, – МОЗ

Наслідки ворожого обстрілу лікарні в Маріуполі

З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації загарбники пошкодили 279 українських лікарень, а 19 – повністю зруйнували.

Про це вдень у вівторок, 5 квітня, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“За час війни пошкоджено 279 лікарень, 19 повністю зруйновано. 20 медичних працівників було важко поранено, шестеро вбито. Але наші медики не здаються і не опускають рук, вони щодня рятують життя”, – сказав урядовець.

За словами міністра, Російська Федерація відповість за кожну розстріляну лікарню, “швидку” та за кожного вбитого медика в Україні.

“Наступний крок – повноцінне відновлення кожного пошкодженого чи зруйнованого закладу, кожного кабінету лікаря”, – наголосив Ляшко.

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