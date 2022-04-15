Кораблі НАТО увійшли до Балтійського моря

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Кораблі 1-ї Постійної військово-морської групи НАТО (SNMG1) увійшли до Балтійського моря і братимуть участь у навчаннях із країнами-союзниками та країнами-партнерами.

Про це повідомляє естонський портал ERR у п’ятницю, 15 квітня.

Ця група складається з п’яти кораблів і очолює її фрегат королівського військово-морського флоту Нідерландів De Zeven Provinciën.

У четвер до Балтійського моря увійшла частина кораблів групи SNMG1. Решта прийдуть вже в п’ятницю в термінал Талліннського порту.

Першочергове завдання – продемонструвати присутність союзників у регіоні Балтійського моря та провести спільні навчання з естонським військово-морським флотом.

НАТО регулярно розгортає морські сили в Балтійському морі, щоб підтримувати оборонний потенціал відповідно до договірних зобов’язань.

Три фрегати, що вже стоять у порту, прийшли з міжнародних північних вод Норвегії. Там вони були на навчаннях, які називалися “Холодна відповідь”. Натівські кораблі простоять у терміналі ще щонайменше тиждень, а наступного тижня на зміну їм прийде вже інша група військово-морських сил альянсу.

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