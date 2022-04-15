Бійці 59 омпбр знищили артилерійську батарею окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили артилерійську батарею російських окупантів. Про це вранці в п’ятницю, 15 квітня, повідомила пресслужба 59-ї омпбр. “Українське військо продовжує впевнено спускати “другу у світі” армію на нижчі сходинки рейтингу. 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка також активно мінусує ворожі підрозділи. На нашому рахунку – ще одна знищена артилерійська батарея росіян”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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