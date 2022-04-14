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“Забагато уваги Україні”: керівник ВООЗ Гебреєсус звинуватив світ у расизмі

14/04/2022 10:00

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що світ не приділяє однакової уваги надзвичайним ситуаціям, що стосуються чорношкірих та білих людей.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, повідомила ВВС.

За його словами, лише мала частина допомоги, наданої Україні, була приділена іншим гуманітарним кризам.

При цьому Гебреєсус визнав допомогу Україні “дуже важливою”, тому що вона “впливає на весь світ”.

Водночас глава ВООЗ зазначив, що кризи продовжуються в Ефіопії, Ємені, Афганістані та Сирії, але вони не викликають такої ж стурбованості світової спільноти, як війна в Україні.

“Я не знаю, чи справді світ приділяє однакову увагу чорним і білим життям. Мені потрібно бути прямолінійним та чесним, що світ не ставиться до людської раси однаково. Деякі рівніші за інших. І коли я говорю це, мені боляче. Бо я це бачу. Це дуже важко прийняти, але це відбувається”, – вважає він.

За словами Гебреєсуса, який сам родом з Ефіопії, за підрахунками ООН, для ефіопського регіону потрібно 100 вантажівок із життєво важливими гуманітарними вантажами на день.

Збройні зіткнення між урядом Ефіопії та тиграйськими повстанцями тривають з початку листопада 2020 року.

Внаслідок бойових дій загинули тисячі людей, у тому числі мирні жителі, тоді як мільйони людей потребують гуманітарної допомоги, а федеральний уряд звинувачується у перешкоджанні зусиллям з надання допомоги.

Усі протиборчі сторони нібито здійснювали позасудові страти та застосовували сексуальне насильство.

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