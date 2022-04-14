Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть насильно вивезених із України дітей, – МЗС

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Є загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, інформує пресслужба МЗС України.

Окупанти продовжують насильно депортовувати з України людей, зокрема дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули на війні.

Тому є загроза незаконного усиновлення українських дітей громадянами РФ.

Стурбованість у МЗС викликає інформація про намір міносвіти РФ підписати з ОРДЛО “угоди”, які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

За інформацією МЗС, такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, відповідних міжнародних організацій.

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