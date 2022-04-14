В Олешках Херсонської області окупанти вивісили російський прапор, – мер

В Олешках Херсонської області на приміщенні адміністрації військові РФ вивісили російський прапор.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомив мер міста Олег Рищук.

Він попередив, що росіяни мають намір патрулювати вулиці. Рищук просить місцевих жителів не виходити з будинків у комендантську годину.

«У нас виникло питання з патрулюванням вулиць. Місцеві патрулі не співпрацюватимуть із російськими. Тобто росіяни вже самі патрулюватимуть вулиці. Тож не виходьте у комендантську годину з будинків», — каже Рищук.

У місті комунальні служби та парки працюватимуть. Евакуації з Олешок теж поки немає.

«Місто майже порожнє, дуже багато людей поїхали за цей час. Важко про це говорити, але доки я можу контролювати певні процеси в місті, я це робитиму», — каже він.

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