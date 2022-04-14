Рада призначила Руслана Стрільця міністром екології

Відповідне рішення підтримали у четвер, 14 квітня, 285 парламентаріїв, повідомив у телеграмі народний депутат із фракції “Голос” Ярослав Железняк.
“Також призначили нового міністра екології – Руслана Стрільця (285)”, – зазначив Железняк.
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада 2021 року звільнила Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів. Того ж дня Кабінет Міністрів призначив Руслана Стрільця тимчасовим виконувачем обов’язків міністра.
До того Стрілець обіймав посаду заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Ще раніше – очолював Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, а також був заступником директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки в Міністерстві енергетики та захисту довкілля.
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