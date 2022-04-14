ГУР оприлюднило дані генералів РФ, що керували вбивствами українців у Маріуполі і на Київщині

Українська розвідка оприлюднила персональні дані, включно із домашніми адресами і складом сім’ї, двох російських командувачів – Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова.

Перший керував операцією військ РФ із захоплення Києва із західного напрямку, другий – злочинними діями із знищення Маріуполя.

Про це вдень у четвер, 14 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

“ГУР МО України здобуло дані на російських воєнних злочинців, що належать до найвищого командного складу, усвідомлено виконують накази путінського режиму щодо знищення Української держави”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про Солодчука Валерія Миколайовича, який бере безпосередню участь у відкритому військовому вторгненні в Україну – командує підрозділами 36-ї армії, виділеними до складу угруповання військ “Схід”.

У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Дані на Солодчука (біографія, паспорт, ІПН, адреси реєстрації) – за посиланням.

Ще одним воєнним злочинцем є Дворніков Олександр Володимирович.

З 8 квітня 2022 року призначений командувачем угруповання російських військ, задіяних під час відкритого військового вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

До цього здійснював командування угрупуванням військ “Південь”. Підлеглі йому підрозділи збройних сил та військ національної гвардії Росії причетні до військових злочинів проти мирного населення Маріуполя.

Дані на Дворнікова (біографія, паспорт, військове посвідчення, поточна адреса реєстрації), фото членів сім’ї доступні за посиланням.

У ГУР МО наголосили, що покидьків без честі, душі та совісті жодний бункер не врятує від покарання за тяжкі злочини проти українського народу.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 50 – 14.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ