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Греція більше не планує відправляти зброю Україні

14/04/2022 09:33

Міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що Афіни більше не планують надсилати Україні зброю або військове обладнання.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, повідомляє Euractiv.

Глава міноборони країни заявив, що надсилання більшої кількості зброї може вплинути на захист Грецією своєї території, особливо на островах.

“Обладнання, яке ми відправили до України, надійшло із наших запасів. Надсилання більшої кількості не розглядається”, – сказав Панайотопулос грецьким депутатам під час парламентської дискусії.

Уряд Греції раніше направив в Україну два транспортні літаки С-130 з військовою допомогою, такий як автомати Калашникова та переносні зенітно-ракетні комплекси.

Згідно з недавніми опитуваннями, 66% греків не згодні з відправкою військової техніки в Україну, і лише 29% підтримують рішення уряду.

Панайотопулос також згадав про відносини з Туреччиною, сказавши: “Наразі не найкращий час для переговорів проти Туреччини в НАТО, тому що союзники хочуть, щоб Туреччина залишалася прив’язаною до НАТО”.

Греція повідомила 13 квітня, що турецькі повітряні винищувачі одинадцять разів порушували повітряний простір країни, пролітаючи на дуже малих висотах над грецькими островами.

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