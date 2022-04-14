Home / Війна / Окупанти посилюють позиції, штурмують Маріуполь та лякають білорусів нападом, – Генштаб

Окупанти посилюють позиції, штурмують Маріуполь та лякають білорусів нападом, – Генштаб

14/04/2022 09:11

Російські війська продовжують завдавати ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях, накопичують авіацію та артилерію біля кордону України.

Так звана “мобілізація” в ОРДЛО провалюється, а в Білорусі військові лякають громадян нападом з України й перевіряють телефони.

Про це вранці в четвер, 14 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення.

Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.

Окупанти продовжують завдавати систематичних ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях”, – йдеться в повідомленні.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив.

Визначені підрозділи збройних сил Білорусі продовжують прикривати українсько-білоруський кордон у Брестській та Гомельській областях, проводять бойову підготовку.

У білоруському населеному пункті Холмич на блокпостах військова поліція збройних сил Російської Федерації та Республіки Білорусь здійснює перевірку особистих телефонів. Цивільним повідомляється, що “українські підрозділи в будь-який час можуть здійснити напад на територію Білорусі”.

На Сіверському напрямку ворог проводить перегрупування підрозділів Центрального військового округу з території Брянської та Курської областей. Після відновлення боєздатності здійснює зосередження зазначених підрозділів у Бєлгородській і Воронезькій областях.

Ворог посилює контроль кордону, проводить інженерне обладнання позицій, опорних пунктів і забезпечує присутність на них незначної кількості особового складу, озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник проводить розвідку ймовірних напрямків наступу, нарощує систему розвідки, управління та медичного забезпечення. Продовжує частково блокувати місто Харків та здійснює обстріли міста з артилерії, проводить перегрупування підрозділів та поповнення запасів.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог вів бойові дії в районах Слов’янська, Попасної та Курахового та штурмові дії у місті Маріуполь. Успіху не мав. Тривають бої.

За рахунок окремих підрозділів 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу здійснюється посилення угруповання ворога в районі Сєверодонецька.

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей продовжується проведення примусових мобілізаційних заходів. Так, у місті Горлівка, проводяться щоденні обходи приватних та багатоквартирних кварталів.

Крім того встановлено, що російське командування поставило завдання мобілізувати 60-70 тисяч осіб на території так званої “ДНР”. Однак вказані показники були виконані лише на 20%.

На Південнобузькому напрямку противник вживає заходів з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів, проводить заходи з інженерного обладнання позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

Ворог веде бойові дії в районі Олександрівки. Намагається відновити наступ із метою повернення втрачених позицій в районі Осокорівки.

“На території Донецької та Луганської областей захисниками України минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено танк, чотири одиниці броньованої та шість автомобільної техніки, а також одну артилерійську систему противника. Підрозділами зенітних ракетних військ попередньої доби збито два ворожих винищувачі”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 50 – 14.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Президент Литви вказав на контрпродуктивність ідеї Зеленського про альтернативу НАТО

Президент Литви Гітанас Науседа вказав на контрпродуктивність ідеї Володимира Зеленського щодо створення іншої структури для безпекових гарантій, яка стала б альтернативою НАТО. Про це, як повідомляє “Європейська правда“, Науседа...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse