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“Азов” відзвітував про завдані росіянам втрати за 1200 годин боїв у оточенні

14/04/2022 20:54

Полк “Азов” відзвітував про завдані росіянам втрати за 1200 годин боїв у повному оточенні Маріуполя.

Цифри озвучив заступник командира полку “Азов” Святослав Паламар з позивним “Калина” у відеозверненні увечері в четвер, 14 квітня.

“Вже понад 50 днів точаться важкі бої за Україну та за Маріуполь. Це майже 1200 годин безперервної боротьби з переважаючими силами противника. Наші бійці творять неймовірні речі, які виходять за грані можливого: знищено 46 танків, підбито – 27; підбито та знищено 69 БМП та БМД; 30 БТРів, “Тайфуни”, “рисі”, “Тигри”, вантажні автомобілі, легкові, БПЛА, катер, літак. Поранено та вбито більше 2 тисяч одиниць ворожої піхоти. Це означає, що кожні три години підбивається ворожа техніка. А кожної години знищується до двох окупантів. Скажіть, чи є на цьому світі хоч одне місце, де точаться такі важкі запеклі бої?”, – сказав “Калина”.

Він наголосив, що бої тривають у повному оточенні та без належної підтримки.

“З кожним днем боїв оборонців міста стає все менше, але вони вгризаються в бетон, вриваються в землю, стають божевільними, щоби витримати все це пекло… Ми впевнені, що нас не зрадять, що нас чекають та ми не перестаємо битися. Нам прикро слухати припущення про те, що деблокада неможлива; що ми отримали підкріплення, коли нас стає менше. Нам набридло слухати аналітиків, що прикриваються приємними словами і лиють заспокійливе на вуха українців”, – каже він.

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