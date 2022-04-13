ЗСУ збили два ворожі літаки, які атакували Харківську область

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13 квітня мобільні підрозділи Збройних сил збили два російських літаки. Вони бомбардували населені пункти Харківської області. Про це повідомив у телеграмі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. “Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російські літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віримо у наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область”, – написав він. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук