В Україні відновлюється попит на квартири у новобудовах

Ринок нерухомості в Україні робить перші кроки до відновлення. В Одесі, Львові, Ужгороді, Хмельницькому, Вінниці та інших містах люди починають вкладати гроші у новобудови.
Про це повідомляє портал з пошуку нерухомості ЛУН, передає в середу, 13 квітня, “Економічна правда”.
В деяких містах України люди знову почали інвестувати у будівництво. Так, у квартири в новобудовах вклали кошти в Одесі (6 квартир), у Львові (4), у Хмельницькому (4), в Ужгороді (2), у Вінниці (2).
“Станом на початок квітня в порівнянні з кінцем січня на Закарпатті кількість відвідувань сайту відновилась на 96%, тобто сягає майже довоєнного обсягу. Полтавщина відновила відвідуваність на 25% довоєнного”, – йдеться у пресрелізі.
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