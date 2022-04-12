Росіяни атакували житлові квартали Харкова, пошкоджено багато будинків

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Російські окупанти 12 квітня вкотре обстріляли житлові квартали Харкова. Зруйновано та пошкоджено багато будинків, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє “Суспільне.Харків”.

“Щонайменше двоє людей поранені внаслідок обстрілу житлових кварталів на півдні Харкова вдень 12 квітня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російським снарядом зруйновані та пошкоджені кілька будівель”, – пише видання.

Водночас мер міста Ігор Терехов розповів у телеефірі, що в Харкові зруйновано 1644 житлові багатоповерхівки.

“Відучора набагато більше стало обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. На сьогодні зруйновано 1644 житлові багатоповерхові будинки. Всього близько 2 тис. будівель та споруд зруйновано російськими окупантами… Обстріли практично не припиняються“, – розповів міський голова.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що на Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова.

“Противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки”, – йдеться в повідомленні.

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