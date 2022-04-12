Home / Війна / Росіяни атакували житлові квартали Харкова, пошкоджено багато будинків

Росіяни атакували житлові квартали Харкова, пошкоджено багато будинків

12/04/2022 20:17

Російські окупанти 12 квітня вкотре обстріляли житлові квартали Харкова. Зруйновано та пошкоджено багато будинків, щонайменше двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє “Суспільне.Харків”.

“Щонайменше двоє людей поранені внаслідок обстрілу житлових кварталів на півдні Харкова вдень 12 квітня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Російським снарядом зруйновані та пошкоджені кілька будівель”, – пише видання.

Водночас мер міста Ігор Терехов розповів у телеефірі, що в Харкові зруйновано 1644 житлові багатоповерхівки.

“Відучора набагато більше стало обстрілів, причому постійно – це житлові мікрорайони. На сьогодні зруйновано 1644 житлові багатоповерхові будинки. Всього близько 2 тис. будівель та споруд зруйновано російськими окупантами… Обстріли практично не припиняються“, – розповів міський голова.

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зауважили, що на Слобожанському напрямку триває часткове блокування міста Харкова. 

“Противник продовжує застосовувати артилерію та реактивні системи залпового вогню для руйнування житлових масивів міст Харків, Дергачі та П’ятихатки”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Франція направила в Бучу слідчих і ДНК-лабораторію

Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів Росії у Київський області. Про це ввечері в вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. Генпрокурорка Ірина Венедіктова...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse