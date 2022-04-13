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Після війни Харків відновлюватиме відомий британський архітектор

13/04/2022 09:30

Відомий британський архітектор та дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Фостер погодився взяти участь у відновленні Харкова після війни. 

Про це повідомила Харківська міськрада у вівторок, 12 квітня. 

“Британський архітектор і дизайнер, лауреат Імператорської та Прітцкерівської премій Норман Роберт Фостер дав згоду брати участь у відновленні Харкова після війни”, – йдеться в повідомленні. 

Архітектурне бюро Нормана Фостера “Foster+Partners” було засноване 1967 року. Норман Фостер тісно пов’язаний з розвитком архітектури у стилі “хай-тек” та раннім впровадженням енергоефективних будівельних технологій. Визнаний ключовою фігурою британської сучасної архітектури. Його роботам властиві масштабні відкриті простори, розмаїття скла та металу, багатофункціональність.  

Серед іншого, у 1980-х роках він спроєктував будівлю банку HSBC у Гонконгу, на той момент найдорожчої будівлі з будь-коли збудованих, у 2004 році – найвищий міст у світі, Віадук Мійо на півдні Франції, починаючи з 2009 року до смерті Стіва Джобса працював над дизайном штаб-квартири «Apple» – «Apple Park» у Каліфорнії (США).

Проєкти Нормана:

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